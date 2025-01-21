Губерниев заявил, что победит на выборах главы ФЛГР в стиле Трампа

Губерниев таким образом ответил действующей главе ФЛГР Елене Вяльбе, которая ранее в интервью РИА Новости заявила, что не переживает по поводу следующих выборов в организации, потому что даже в случае поражения жизнь на этом не закончится.
«А надо переживать! Я как твердый член Федерации лыжных гонок Вологодской области могу баллотироваться на пост руководителя ФЛГР! И если соберусь выдвигаться, уверенно, в стиле Трампа, одержу сокрушительную победу», — написал Губерниев.
Вяльбе является трехкратной олимпийской чемпионкой и 14-кратной чемпионкой мира по лыжным гонкам. Она возглавляет ФЛГР с 2010 года.