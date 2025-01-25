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Большунов одержал первую победу в сезоне

Большунов выиграл спринт свободным стилем на этапе Кубка России в Ижевске.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов стал победителем спринта свободным стилем на шестом этапе Кубка России по лыжным гонкам, который проходит в Ижевске.

Большунов в финале пробежал дистанцию за 4 минуты 3,36 секунды. Вторым стал Александр Терентьев с отставанием в 0,18 секунды, третьим — Денис Филимонов (+0,6).

Ранее на пятом этапе Кубка России Большунов не смог пройти в финал спринта, а также занял 23-е место в скиатлоне. Индивидуальную гонку на 15 км спортсмен пропустил.

У женщин победительницей спринта стала Наталья Терентьева, показавшая в финале время 4 минуты 31,47 секунды. Второе место заняла Алена Баранова (+0,42), третьей стала Анастасия Фалеева (+0,55). Сестра Терентьевой Дарья Непряева стала шестой (+25,35).