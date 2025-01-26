Коростелёв обыграл Большунова в шикарной гонке. После финиша победитель не скрывал эмоций

Терентьева была главным фаворитом классической десятки, несмотря даже на то, что сама сказала про себя — далеко не в лучшей форме. Она провела гонку великолепно, лидируя почти на всех отсечках. Единственной, кто бросил ей вызов, стала Татьяна Сорина. В какой-то момент гонки казалось, что отставание, которое начало образовываться у Сориной, уже не отыграть. Но за 2 км до финиша Татьяна вышла в лидеры!