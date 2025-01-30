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Лыжник Большунов вернется из Италии в Россию в 20-х числах февраля

Ранее стало известно, что трехкратный олимпийский чемпион уехал тренироваться в Европу.

Источник: Федерация лыжных гонок России

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов вернется в Россию из Италии 20—21 февраля. Об этом ТАСС рассказал старший тренер сборной России Юрий Бородавко.

Ранее президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила ТАСС о том, что Большунов уехал тренироваться в Европу.

«Мы решили, что так будет лучше для него. Мы решили вернуться к старым местам, которые раньше использовали. Ну и нужно налаживать прежние отношения. Он уехал в Италию, ориентировочно вернется 20—21 февраля», — сказал Бородавко.

Большунову 28 лет, он также является четырехкратным серебряным и двукратным бронзовым призером Олимпиад. Лыжник один раз становился чемпионом мира, шесть раз — серебряным призером мировых первенств, один раз — бронзовым, по два раза выигрывал общий зачет Кубка мира и многодневную гонку «Тур де Ски».