Лыжник Большунов вернется из Италии в Россию в 20-х числах февраля

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов вернется в Россию из Италии
Ранее президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила ТАСС о том, что Большунов уехал тренироваться в Европу.
«Мы решили, что так будет лучше для него. Мы решили вернуться к старым местам, которые раньше использовали. Ну и нужно налаживать прежние отношения. Он уехал в Италию, ориентировочно вернется
Большунову 28 лет, он также является четырехкратным серебряным и двукратным бронзовым призером Олимпиад. Лыжник один раз становился чемпионом мира, шесть раз — серебряным призером мировых первенств, один раз — бронзовым, по два раза выигрывал общий зачет Кубка мира и многодневную гонку «Тур де Ски».