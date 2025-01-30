Губерниев разнес руководство ФЛГР: «Бестолковые. Лицемерное вранье и идиотская риторика надоели. В отставку!»

«Итак, Большунов погнал тренироваться в Европу!!! Это очень правильно, но вот тут руководству ФЛГР надо определиться, либо трусы надеть, либо крестик снять, как говорится. Лицемерное вранье и идиотская риторика надоели… Такие бестолковые руководители должны отправиться подальше… В отставку!!!



Исинбаева — предатель, Лондон надо разбомбить, мои спортсмены под нейтральным флагом выступать не будут, это предательство национальных интересов… Но лыжники тренируются в Европе… Занавес!», — написал Губерниев в своем телеграм-канале.