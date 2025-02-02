Норвежские лыжники заняли весь пьедестал в гонке на 10 км на этапе КМ

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Норвежец Харальд Амундсен стал победителем гонки на 10 км с раздельным стартом свободным стилем на этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который проходит в итальянской коммуне Конь.
Весь пьедестал заняли норвежцы. Амундсен прошел дистанцию за 21 минуту 45,1 секунды. Вторым стал Ивер Андерсен (отставание — 11,7 секунды), третьим — Мартин Нюэнгет (+15,7).
Этап завершится 2 февраля.
Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) из-за ситуации на Украине отстранила россиян и белорусов от своих соревнований.