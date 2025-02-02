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Норвежские лыжники заняли весь пьедестал в гонке на 10 км на этапе КМ

Норвежец Амундсен выиграл гонку на 10 км свободным стилем на этапе КМ в Италии.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Норвежец Харальд Амундсен стал победителем гонки на 10 км с раздельным стартом свободным стилем на этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который проходит в итальянской коммуне Конь.

Весь пьедестал заняли норвежцы. Амундсен прошел дистанцию за 21 минуту 45,1 секунды. Вторым стал Ивер Андерсен (отставание — 11,7 секунды), третьим — Мартин Нюэнгет (+15,7).

Этап завершится 2 февраля.

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) из-за ситуации на Украине отстранила россиян и белорусов от своих соревнований.