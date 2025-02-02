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Американская лыжница Диггинс победила на этапе КМ в Италии

Диггинс победила в гонке на 10 км на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Италии.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Американская лыжница Джессика Диггинс одержала победу в гонке на 10 километров с раздельным стартом свободным стилем на этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который завершился в итальянской коммуне Конь.

Лидирующая в общем зачете Кубка мира Диггинс преодолела дистанцию за 23 минуты 59,7 секунды. Второе время показала норвежка Астрид Слинд (+5,1), тройку лидеров замкнула Кертту Нисканен из Финляндии (+15,4).

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) из-за ситуации на Украине отстранила россиян и белорусов от своих соревнований.