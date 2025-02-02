Американская лыжница Диггинс победила на этапе КМ в Италии

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Американская лыжница Джессика Диггинс одержала победу в гонке на 10 километров с раздельным стартом свободным стилем на этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который завершился в итальянской коммуне Конь.
Лидирующая в общем зачете Кубка мира Диггинс преодолела дистанцию за 23 минуты 59,7 секунды. Второе время показала норвежка Астрид Слинд (+5,1), тройку лидеров замкнула Кертту Нисканен из Финляндии (+15,4).
Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) из-за ситуации на Украине отстранила россиян и белорусов от своих соревнований.