Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Четырехкратная олимпийская чемпионка Сметанина переведена из реанимации

Четырехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Раиса Сметанина переведена из реанимации в отделение кардиологии.

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что легендарная советская спортсменка пребывает в ясном сознании.

«Вчера Раису Петровну перевели из реанимации в отделение кардиологии. Общение состояние оценивают как средней степени тяжести, сознание ясное», — сообщает «Матч ТВ».

Напомним, Сметанина перенесла обширный инсульт в декабре, позже ее перевезли из Сыктывкара на лечение в медицинский центр имени Алмазова в Санкт-Петербурге.

В последнее время появлялась информация, что Сметанина медленно поправляется. Сообщалось, что ей начинает хватать физических сил для работы с логопедом. Родственники также отмечали, что у нее наблюдаются положительные эффекты.