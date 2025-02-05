Четырехкратная олимпийская чемпионка Сметанина переведена из реанимации

Отмечается, что легендарная советская спортсменка пребывает в ясном сознании.
«Вчера Раису Петровну перевели из реанимации в отделение кардиологии. Общение состояние оценивают как средней степени тяжести, сознание ясное», — сообщает «Матч ТВ».
Напомним, Сметанина перенесла обширный инсульт в декабре, позже ее перевезли из Сыктывкара на лечение в медицинский центр имени Алмазова в Санкт-Петербурге.
В последнее время появлялась информация, что Сметанина медленно поправляется. Сообщалось, что ей начинает хватать физических сил для работы с логопедом. Родственники также отмечали, что у нее наблюдаются положительные эффекты.