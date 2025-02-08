«Пока похвастаться не могу»: олимпийский чемпион рассказал, в чем уступает Губерниеву

«Обращения ко мне есть, и я тоже иногда это озвучиваю, но в этом деле Дмитрий Губерниев — профи. Когда он что-то озвучивает, сразу многое решается. Я этим пока похвастаться не могу, но принимаю это и стараюсь делать все, чтобы часть вопросов решалась на местах», — заявил Легков.