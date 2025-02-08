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Путин поприветствовал участников всероссийской лыжной гонки

Путин поприветствовал гостей Всероссийской гонки «Лыжня России — 2025».

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал гостей и организаторов Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России — 2025» и отметил, что эти масштабные соревнования давно стали большим, значимым событием зимнего физкультурного сезона.

«Дорогие друзья! Приветствую вас на массовой лыжной гонке “Лыжня России — 2025”. Эти масштабные соревнования давно стали большим, значимым событием зимнего физкультурного сезона и настоящим праздником для любителей спорта разных возрастов и поколений, для дружеских команд и целых семей», — говорится в телеграмме.

Путин уверен, что мероприятие пройдет, как всегда, на высоком организационном, творческом уровне, будет способствовать продвижению ценностей здорового, активного образа жизни и подарит участникам и болельщикам яркие, позитивные впечатления и незабываемые эмоции.

«Желаю вам успешных стартов, удачи и всего самого доброго», — добавил президент.