Путин поприветствовал участников всероссийской лыжной гонки

«Дорогие друзья! Приветствую вас на массовой лыжной гонке “Лыжня России — 2025”. Эти масштабные соревнования давно стали большим, значимым событием зимнего физкультурного сезона и настоящим праздником для любителей спорта разных возрастов и поколений, для дружеских команд и целых семей», — говорится в телеграмме.