Сильнейшие русские лыжники уехали в Италию: почему они это скрывали. Их уже обозвали предателями

«Было много вопросов: зачем мы поехали, что мы тут делаем, как мы посмели? Но мне кажется, все профессионалы понимают, что покататься на олимпийских трассах за год [до Игр] очень важно, особенно для тех спортсменов, кто здесь никогда не был. А именно эти спортсмены тут у нас и собрались.



Почему мы об этом раньше не говорили? Вообще, в принципе, если бы не наши вездесущие журналисты, вы могли бы, наверное, даже не узнать, что мы тут тренируемся. Не говорили по одной простой причине: не нужно было афишировать, не было вообще известно, пустят ли нас на трассу, открыта она или нет. Но когда мы приехали, увидели, что здесь все абсолютно для всех открыто, катаются детишки, любители, профессионалы. Но все равно были опасения, если бы была какая-то серьезная огласка в прессе, особенно в иностранной. Вообще не было понятно, как к этому отнеслись бы местные организаторы соревнований. Но, слава богу, таких проблем нет. Все здороваются, все знают, откуда мы, подъезжают. Даже видели дядю в российском комбинезоне. Надеюсь, этот опыт нам пригодится в следующем году», — рассказал Сорин в своем телеграм-канале.