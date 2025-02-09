Сильнейшие русские лыжники уехали в Италию: почему они это скрывали. Их уже обозвали предателями

После отстранения российских лыжников от международных стартов для них закончились не только соревнования с лучшими из лучших, но и заграничные сборы. Единственное место, куда наши стабильно заглядывали и продолжают это делать, — армянский Цахкадзор.
Два года назад оказалось, что наши лыжники все же могут выезжать и в более дальние места. В Италию, например. Первой такую возможность использовала Юлия Ступак. В 2025-м массово спалили и других спортсменов. И вот тут началось: одни поддержали лыжников, а другие чуть ли не назвали предателями. На бурную реакцию общественности пришлось отвечать тренерам.
Егор Сорин лично находится в Италии со своими спортсменами — Савелием Коростелевым, Дарьей Непряевой и Сергеем Волковым. Они уже в третий раз приехали покататься в страну, которая примет Олимпийские игры — 2026.
«Было много вопросов: зачем мы поехали, что мы тут делаем, как мы посмели? Но мне кажется, все профессионалы понимают, что покататься на олимпийских трассах за год [до Игр] очень важно, особенно для тех спортсменов, кто здесь никогда не был. А именно эти спортсмены тут у нас и собрались.
Почему мы об этом раньше не говорили? Вообще, в принципе, если бы не наши вездесущие журналисты, вы могли бы, наверное, даже не узнать, что мы тут тренируемся. Не говорили по одной простой причине: не нужно было афишировать, не было вообще известно, пустят ли нас на трассу, открыта она или нет. Но когда мы приехали, увидели, что здесь все абсолютно для всех открыто, катаются детишки, любители, профессионалы. Но все равно были опасения, если бы была какая-то серьезная огласка в прессе, особенно в иностранной. Вообще не было понятно, как к этому отнеслись бы местные организаторы соревнований. Но, слава богу, таких проблем нет. Все здороваются, все знают, откуда мы, подъезжают. Даже видели дядю в российском комбинезоне. Надеюсь, этот опыт нам пригодится в следующем году», — рассказал Сорин в своем телеграм-канале.
Юрий Бородавко со своей группой готовится к оставшейся части сезона в Армении, он на связи с Александром Большуновым. Он приехал в Европу на три недели вместе с семьей. Проблем с выездом в Италию у него не возникло, хотя бумажной волокиты явно хватило. Служащий Росгвардии не выехал бы за границу без письменного разрешения непосредственного начальства.
«Чем тренировки в Европе лучше, чем в России? Там, где мы тренировались в условиях среднегорья, круги различной сложности: от 15 до 30 км. И есть различный профиль трасс, который можно выбрать. А в том месте, где мы сейчас тренируемся, к сожалению, круг только 5 км. В этом плане, конечно, мы сильно проигрываем.
Больше из лыжников никто не говорил о желании уехать тренироваться в Европу. Кто хотел, уже уехали», — цитирует Бородавко Sport24.
Все спортсмены, у которых была такая возможность, поехали туда за свой счет. Не обошлось и без помощи спонсоров. То есть государственные деньги никто не тратит. Людям можно не психовать, что лыжники посмели отправиться в недружественную Европу фактически за их счет. Точных сумм ни один из спортсменов не назвал, но им явно влетело это в копеечку. Хотя для будущих результатов лыжникам точно ничего не жалко.
В Италии Коростелев, Большунов, Непряева и Волков готовятся к мартовскому чемпионату России в Казани. В долгосрочной перспективе они подводят себя к международным стартам и Олимпиаде. Высотных сборов в России лыжникам не хватает, поэтому они наверстывают упущенное в идеальных условиях. Ничего такого в этом нет.
Виктория Дмитриева