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Денис Спицов победил в гонке на 15 км на чемпионате УрФО, опередив Устюгова на 48 секунд

Олимпийский чемпион — 2022 в эстафете лыжник Денис Спицов, представляющий Тюменскую область, стал победителем индивидуальной гонки свободным стилем на чемпионате Уральского федерального округа.

Источник: Getty Images

Он преодолел дистанцию 15 км за 35.47,4.

Ещё один чемпион ОИ-2022 Сергей Устюгов, выступающий за ХМАО-Югра, занял второе место, проиграв победителю 48,8 секунды. Тройку призёров замкнул ещё один представитель ХМАО-Югра, Владислав Тукачёв (+2.28,0).