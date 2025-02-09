Денис Спицов победил в гонке на 15 км на чемпионате УрФО, опередив Устюгова на 48 секунд

Ещё один чемпион ОИ-2022 Сергей Устюгов, выступающий за ХМАО-Югра, занял второе место, проиграв победителю 48,8 секунды. Тройку призёров замкнул ещё один представитель ХМАО-Югра, Владислав Тукачёв (+2.28,0).