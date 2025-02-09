Казахстан выиграл еще одну медаль на Азиатских играх

Она набрала 76,54 балла, что позволило ей стать бронзовым призером.
Ранее Казахстану серебро принесли шорт-трекисты в смешанной эстафете на 2000 метров. Еще одна награда была завоевана в конькобежном спорте. Также успеха добился казахстанский лыжник Константин Борцов.
На данный момент в активе Казахстана четыре медали, из них три серебра и одна бронза.
Напомним, что у Казахстана — самое большое количество участников из всех стран Центральной Азии. Побороться за медали в Харбин прибыли 137 человек, они выступят в 10 из 11 видов спорта.
Соревнования продлятся до 14 февраля.