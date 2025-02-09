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Казахстан выиграл еще одну медаль на Азиатских играх

Казахстанская спортсменка Аяна Жолдас выиграла медаль Азиатских игр-2025 в Харбине во фристайл-акробатике, передают Vesti.kz.

Источник: НОК РК, Турар Казангапов

Она набрала 76,54 балла, что позволило ей стать бронзовым призером.

Ранее Казахстану серебро принесли шорт-трекисты в смешанной эстафете на 2000 метров. Еще одна награда была завоевана в конькобежном спорте. Также успеха добился казахстанский лыжник Константин Борцов.

На данный момент в активе Казахстана четыре медали, из них три серебра и одна бронза.

Напомним, что у Казахстана — самое большое количество участников из всех стран Центральной Азии. Побороться за медали в Харбин прибыли 137 человек, они выступят в 10 из 11 видов спорта.

Соревнования продлятся до 14 февраля.