Большунов примет участие в международной гонке в Италии

РИМ, 10 февраля. /ТАСС/. Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов примет участие в гонке Sudtirol Moonlight Classic в регионе Трентино-Альто-Адидже на севере Италии. Об этом сообщает пресс-служба турнира.
Большунов внесен в список участников гонки на 30 км. Напротив фамилии лыжника указан российский флаг. Среди прочих участников гонки на 30 км значится двукратная олимпийская чемпионка полька Юстина Ковальчик, которая завершила карьеру в 2019 году. Ранее президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила ТАСС, что Большунов уехал тренироваться в Европу согласно индивидуальному плану.
Турнир в Италии не входит в календарь Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). Российские лыжники с марта 2022 года лишены возможности выступать на международных соревнованиях из-за санкций, наложенных FIS после обострения ситуации на Украине.
Большунову 28 лет, он также является четырехкратным серебряным и двукратным бронзовым призером Олимпиад. Лыжник один раз становился чемпионом мира, шесть раз — серебряным призером мировых первенств, один раз — бронзовым, по два раза выигрывал общий зачет Кубка мира и многодневную гонку «Тур де Ски».
Гонка Sudtirol Moonlight Classic пройдет 13 февраля.