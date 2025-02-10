Вяльбе об участии Большунова в гонке в Италии: «Если есть такая возможность, почему от нее надо отказываться?»

«Александр тренируется и соревнуется, как это делал ранее. В рамках подготовки к чемпионату России и к дальнейшим национальным соревнованиям он будет участвовать в данной гонке. Если есть такая возможность, то почему от нее надо отказываться? Сейчас Александр чувствует себя хорошо», — сказала Вяльбе «СЭ».