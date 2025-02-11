Иностранцы выступили против участия Большунова в гонке в Италии. Но россиянина защитили

«Мы понимаем, что подобные публичные заявления, особенно на такие серьёзные темы, как ситуация на Украине, вызывают озабоченность и заставляют задуматься. Но мы должны уметь разделять спорт и политику. Спорт должен быть средой справедливости, уважения и взаимопонимания во всех странах.



Спортсмены представляют не только себя, но и свою страну и её ценности. В этом случае важно принимать во внимание политику и ценности отдельных федераций, а также ожидания общественности. В конечном счёте решение, разрешать спортсменам участие или нет, должно приниматься на основе спортивных принципов и сострадания. Это сложный вопрос, который лежит не только в спортивной, но и в социальной плоскости», — отмечается в заявлении организаторов.