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«Хочу еще детей»: Йохауг объявила о пропуске Олимпиады-2026

Лыжница Йохауг заявила, что не выступит на ОИ-2026 года, так как хочет еще детей.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Четырехкратная олимпийская чемпионка норвежка Тереза Йохауг заявила, что не будет принимать участия в зимней Олимпиаде 2026 года в Италии.

Йохауг 36 лет. Ранее она заявила об уходе из спорта по окончании сезона‑2021/22, а в январе 2023 года сообщила о беременности. В мае того же года у нее родилась дочь. В августе норвежка объявила о возобновлении карьеры, и в январе она стала четырехкратной победительницей «Тур де Ски». Йохауг вошла в состав сборной Норвегии по лыжным гонкам на чемпионат мира, который пройдет с 26 февраля по 9 марта в норвежском Тронхейме.

«Я хочу, чтобы у моей дочери Кристин были братья и сестры, если это возможно. Дело не в том, что я устала от соревнований или тренировок. Если бы я была мужчиной, я бы могла выступать на протяжении еще нескольких лет», — заявила лыжница NRK.

Помимо четырех побед на Олимпийских играх, на счету Йохауг 14 золотых медалей чемпионатов мира. Зимняя Олимпиада 2026 года пройдет с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо.