«Хочу еще детей»: Йохауг объявила о пропуске Олимпиады-2026

Йохауг 36 лет. Ранее она заявила об уходе из спорта по окончании сезона‑2021/22, а в январе 2023 года сообщила о беременности. В мае того же года у нее родилась дочь. В августе норвежка объявила о возобновлении карьеры, и в январе она стала четырехкратной победительницей «Тур де Ски». Йохауг вошла в состав сборной Норвегии по лыжным гонкам на чемпионат мира, который пройдет с 26 февраля по 9 марта в норвежском Тронхейме.