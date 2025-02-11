«Хочу еще детей»: Йохауг объявила о пропуске Олимпиады-2026

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Четырехкратная олимпийская чемпионка норвежка Тереза Йохауг заявила, что не будет принимать участия в зимней Олимпиаде 2026 года в Италии.
Йохауг 36 лет. Ранее она заявила об уходе из спорта по окончании сезона‑2021/22, а в январе 2023 года сообщила о беременности. В мае того же года у нее родилась дочь. В августе норвежка объявила о возобновлении карьеры, и в январе она стала четырехкратной победительницей «Тур де Ски». Йохауг вошла в состав сборной Норвегии по лыжным гонкам на чемпионат мира, который пройдет с 26 февраля по 9 марта в норвежском Тронхейме.
«Я хочу, чтобы у моей дочери Кристин были братья и сестры, если это возможно. Дело не в том, что я устала от соревнований или тренировок. Если бы я была мужчиной, я бы могла выступать на протяжении еще нескольких лет», — заявила лыжница NRK.
Помимо четырех побед на Олимпийских играх, на счету Йохауг 14 золотых медалей чемпионатов мира. Зимняя Олимпиада 2026 года пройдет с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо.