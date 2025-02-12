«Я боюсь». Почему американская чемпионка отказалась выходить на старт на ЧМ-2025

Лучшая горнолыжница мира Микаэла Шиффрин в конце ноября была готова к исторической, 100-й победе на Кубке мира, но вместо этого упала и получила ужасную травму. И теперь спортсменка боится выступать в любимой дисциплине и даже отказалась защищать титул чемпионки мира.
Неподдельная драма в горнолыжном спорте!
«Разрывает мне душу»
30 ноября 2024 года лучшая горнолыжница мира жёстко упала во время второй попытки гигантского слалома. Девушка сама не поняла, как получила колотую рану в правой части живота, серьёзно повредив косые мышцы. Шиффрин оказалась «на волосок от катастрофы» — сильный удар едва не пробил 29-летней спортсменке брюшную стенку и кишечник.
Стойкая Микаэла быстро восстановилась физически, но не ментально. Уже в конце января она стала 10-й в слаломе в Куршевеле. Однако вновь выйти на дистанцию в более скоростном и сложном гигантском слаломе девушка пока отказывается.
«Я психологически не могу перейти на следующий уровень темпа и скорости. И эта психологическая борьба, похожая на посттравматическое стрессовое расстройство, — это сложнее, чем я ожидала», — призналась горнолыжница.
«Я решила, что моя страсть и желание соревноваться перевесят ментальные барьеры. Может быть, со временем так и будет, но пока ещё я не готова. Осознание того, насколько сильно я боюсь участвовать в соревнованиях, которые так сильно любила всего два месяца назад, разрывает мне душу», — написала Шиффрин на своей странице в социальной сети.
«Это очень тяжело»
Страх спуска в гигантском слаломе стал таким сильным, что лучшая горнолыжница мира даже отказалась защищать титул действующей чемпионки мира в этой дисциплине на ЧМ-2025, который сейчас проходит в Австрии.
«Два года назад я была на самом высоком уровне, на котором когда-либо каталась в слаломе. Быть здесь сейчас и даже не иметь возможности стартовать — это очень тяжело», — сообщила Шиффрин.
Однако полностью от участия в главных соревнованиях двухлетия спортсменка не отказалась. Семикратная чемпионка мира выступила в командном многоборье вместе с Бризи Джонсон, которая совсем недавно выиграла золото в скоростном спуске. В команде Джонсон вышла на той же дистанции, а Микаэла постаралась на благо тандема в слаломе. Получилось замечательно: американки забрали золото, опередив пары из Швейцарии и Австрии.
«Я не на пике формы ни в гигантском слаломе, ни в слаломе, но в слаломе я чувствую себя достаточно хорошо», — отметила Шиффрин.
Кстати, стать напарницей Шиффрин в командной дисциплине хотела сама Линдси Вонн. Сообщается, что бывшая рекордсменка просила тренерский штаб создать «команду мечты», в которую вошли бы две самые успешные горнолыжницы Кубка мира за всю историю. Однако руководство не пошло на уступки чемпионке и составило команды, исходя из лучших результатов в сезоне. В итоге напарницей Вонн стала не Мика, а Эй Джей Хёрт. Этот дуэт по итогам соревнований занял скромное 16-е место.
Несмотря на все проблемы, Шиффрин собирается быстро побороть свои страхи. Микаэла уже поставила перед собой новую цель — спортсменка планирует выйти на опасную дистанцию на этапе Кубка мира в итальянском Сестриере через неделю после завершения чемпионата мира.
До умопомрачительного рекорда в 100 побед Микаэле осталась всего одна личная золотая медаль: всего одна победа — и уже без того легендарная Шиффрин навеки впишет себя в историю горнолыжного спорта.
Юлия Сидорова