«Я боюсь». Почему американская чемпионка отказалась выходить на старт на ЧМ-2025

«Я решила, что моя страсть и желание соревноваться перевесят ментальные барьеры. Может быть, со временем так и будет, но пока ещё я не готова. Осознание того, насколько сильно я боюсь участвовать в соревнованиях, которые так сильно любила всего два месяца назад, разрывает мне душу», — написала Шиффрин на своей странице в социальной сети.