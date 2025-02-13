«Последнее, о чём думаю». Клебо — об участии Большунова на Sudtirol Moonlight Classic

— Прежде всего, это не гонка FIS, в которой он собирается участвовать. Нет… чувствую, что сейчас это так же сложно, как и три года назад, не думаю, что что-то сильно изменилось. Когда это не соревнования FIS, они могут проводить их так, как считают нужным. Остальным нам практически нечего сказать по этому поводу.