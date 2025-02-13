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Олимпийский чемпион Нортуг: «Я бы испугался, если бы встретил Большунова в Италии»

Норвежский лыжник, двухкратный олимпийский чемпион Петтер Нортуг отреагировал на участие россиянина Александра Большунова в итальянской гонке Sudtirol Moonlight Classic.

Источник: Getty Images

Он был удивлен, когда прочитал о пребывании россиян в Италии, и подумал, что у них нет разрешения на въезд.

«Я бы испугался, если бы встретил в Италии Большунова с налобным фонариком. Вы, вероятно, были бы тоже немного удивлены. Но вы видите, что они (российские лыжники), по крайней мере, проводят тренировки. Это говорит о том, что они будут готовы к моменту возвращения», — цитирует Нортуга VG.

Нортуг также добавил, что хочет возвращения россиян: «Когда конфликт закончится, нам нужно, чтобы русские в лыжных гонках постепенно вернулись».