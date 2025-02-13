Олимпийский чемпион Нортуг: «Я бы испугался, если бы встретил Большунова в Италии»

«Я бы испугался, если бы встретил в Италии Большунова с налобным фонариком. Вы, вероятно, были бы тоже немного удивлены. Но вы видите, что они (российские лыжники), по крайней мере, проводят тренировки. Это говорит о том, что они будут готовы к моменту возвращения», — цитирует Нортуга VG.