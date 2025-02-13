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«Разрешил бежать Трамп». Большунов отшутился во время разговора с норвежским ТВ

Российский лыжник трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов во время общения с норвежскими СМИ перед началом коммерческой международной гонки в Италии в шутку сказал, что для участия в старте ему понадобилось разрешение президента США Дональда Трампа.

Источник: РИА "Новости"

— У меня хорошая форма и настроение.

— Вас хорошо встретили?

— Конечно, хорошо!

— Что мотивирует вас поддерживать свою форму?

— Это сложно, но самое главное — это то, что мы можем принять участие в этой гонке. Нам дал разрешение сам Дональд Трамп", — приводит слова российского лыжника NRK.

Сегодня в итальянском регионе Трентино-Альто-Адидже проходит лыжная гонка Sudtirol Moonlight Classic. Начало гонки было запланировано на 22:00 мск (20:00 по местному времени). Официальных трансляций Sudtirol Moonlight Classic в Российской Федерации не запланировано, следить за ходом соревнований можно на официальном сайте их организатора.