Александр Большунов: я думаю, что Клебо по мне скучает

Клебо заявил, что возвращение Большунова его не волнует.
— Скучаете ли вы по Клебо?
— Я думаю, что это он по мне скучает, — приводит слова Большунова VG.
Ранее Йоханнес Клебо заявил, что не собирается пристально следить за международной коммерческой гонкой, в которой сегодня, 13 февраля принимает участие Александр Большунов.
Начало гонки было запланировано на 22:00 мск (20:00 по местному времени). Официальных трансляций Sudtirol Moonlight Classic в Российской Федерации не запланировано, следить за ходом соревнований можно на официальном сайте их организатора.