Организаторы гонки в Италии убрали флаг России у Большунова

Ранее стало известно о включении Большунова в число участников гонки в Италии на дистанции 30 километров. Первоначально он был заявлен под российским флагом, однако в четверг, в день старта, Большунов значится в протоколе без флага и гражданства. Sudtirol Moonlight Classic проходит не под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).