Организаторы гонки в Италии убрали флаг России у Большунова

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Организаторы гонки Sudtirol Moonlight Classic в Италии с участием трехкратного олимпийского чемпиона лыжника Александра Большунова убрали флаг России из своего официального протокола.
Ранее стало известно о включении Большунова в число участников гонки в Италии на дистанции 30 километров. Первоначально он был заявлен под российским флагом, однако в четверг, в день старта, Большунов значится в протоколе без флага и гражданства. Sudtirol Moonlight Classic проходит не под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).
Российские спортсмены отстранены FIS от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. В декабре в пресс-службе организации сообщили РИА Новости, что позиция по этому вопросу не изменилась. Позже глава FIS Йохан Элиаш заявил, что россиян и белорусов необходимо допустить до международных соревнований в качестве нейтральных спортсменов.