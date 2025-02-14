Русский гений лыж Большунов победил в Италии, несмотря на козни Украины. Хотя его лишили флага во время гонки

Александр Большунов всполошил весь лыжный мир своим решением принять участие в коммерческом старте Sudtirol Moonlight Classic.
Внимания к необычному старту, где на голове у спортсменов должны быть фонари, а по ходу дистанции стоят факелы, помогающие дополнительно освещать путь, с его появлением на трассе стало еще больше. Несмотря на бан российского спорта, Сан Саныч остается весомой фигурой в мировых лыжах и никто это не отрицает. Правда, в последний момент организаторы все же дали заднюю и убрали из протокола российских флаг, который стоял рядом с его фамилией.
Это был единственный неприятный момент. Бойкотов, снятий и тому подобного в Италии не случилось. Хотя не все остались довольны тем, что Большунова допустили до Sudtirol Moonlight Classic. Особенно сильно негодовали в Норвегии и Украине.
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Перед стартом 30 км классическим стилем Сан Саныч не стал игнорировать журналистов и немного поговорил с ними. Все же давно не виделись. Шутил много и ярко, дав возможность СМИ вывести его интервью на главные страницы своих сайтов.
«Я получил разрешение от самого Трампа», — сказал Большунов об участии в гонке.
Не могли не спросить его и о предстоящей Олимпиаде-2026 в Италии. На вопрос об участии в соревнованиях Сан Саныч ответил в русском стиле: «Поживем — увидим».
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В гонке Большунов вышел вперед не сразу, но, на самом деле, достаточно быстро захватил лидерскую позицию. Было бы странно, если бы он отстал от не самых крутых профессионалов, любителей и молодых гонщиков. Так как промежуточных отсечек не было, возникали сложности не только с тем, чтобы понять, сколько конкретно прошли спортсмены, но и кто бежит рядом с россиянином. Фонари светили не так уж и ярко (Сан Саныч вообще бежал со вспышкой от Go Pro вместо фонаря), а трансляция оставляла желать лучшего.
В какой-то момент в группе с Большуновым было четыре человека, среди которых три итальянца и швед. Олимпийский чемпион прерывался, чтобы попить, отдавая первую строчку, но после очередной такой паузы случилась попытка отрыва. Ее устроил Лоренцо Бузин, но Большунов не отпустил итальянца. Группа то собиралась вместе, то разрывалась, то увеличивалась, то уменьшалась.
Самый большой состав образовался за 10 км до финиша: Большунов, Бузин, Маттиа Армеллини, Франческо Феррари, Рикард Эрикссон, Джандоменико Сальвадори и Мануэль Амхоф. До финальных разборок в таком составе лыжники не добрались. Большунов разорвал группу, и удержаться за ним смог только Бузин, выступающий в марафонской серии Ski Classic. Вот только продержался за мировым топом итальянец совсем немного. Сан Саныч без проблем сбросил его и гарантировал себе победу за несколько километров до завершения гонки (первую с 19 февраля 2022 года — марафон на Олимпиаде в Пекине). Это и ожидалось еще до старта соревнований, учитывая уровень соперников. Бузин проиграл ему 14,4 секунды. Остальные — полторы минуты и более.
На финише россиянина встречала толпа людей. Все телефоны и камеры были направлены только на него. Абсолютная любовь и подтверждение того, что за границей соскучились по Большунову.
И вскоре, по слухам, еще у ряда итальянцев будет шанс пробежать и увидеть Большунова. Говорят, он планирует провести еще две гонки в рамках других соревнований. Ждем официального подтверждения или опровержения.
Виктория Дмитриева