Русский гений лыж Большунов победил в Италии, несмотря на козни Украины. Хотя его лишили флага во время гонки

В гонке Большунов вышел вперед не сразу, но, на самом деле, достаточно быстро захватил лидерскую позицию. Было бы странно, если бы он отстал от не самых крутых профессионалов, любителей и молодых гонщиков. Так как промежуточных отсечек не было, возникали сложности не только с тем, чтобы понять, сколько конкретно прошли спортсмены, но и кто бежит рядом с россиянином. Фонари светили не так уж и ярко (Сан Саныч вообще бежал со вспышкой от Go Pro вместо фонаря), а трансляция оставляла желать лучшего.