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«Перешагнул через себя». Бородавко прокомментировал победу Большунова в Италии

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал победу трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова в гонке Sudtirol Moonlight Classic в Италии.

Источник: РИА "Новости"

«Это первый международный старт после перерыва, тренировочный, в рамках подготовки ещё не стартовал даблполингом, хороший опыт, хорошая тренировка. Гонка ночная, нестандартная дистанция. Первый международный старт отработал хорошо, выполнил задачи, выиграл гонку. Перешагнул через себя и пошёл без мази. 30 км — тяжёлая дистанция, сумел выиграть, в хорошем стиле, сделал небольшой отрыв», — приводит слова Бородавко «Матч ТВ».

Россиянин преодолел дистанцию масс-старта на 30 км в классическом стиле за 1:18.19,2.