«Перешагнул через себя». Бородавко прокомментировал победу Большунова в Италии

«Это первый международный старт после перерыва, тренировочный, в рамках подготовки ещё не стартовал даблполингом, хороший опыт, хорошая тренировка. Гонка ночная, нестандартная дистанция. Первый международный старт отработал хорошо, выполнил задачи, выиграл гонку. Перешагнул через себя и пошёл без мази. 30 км — тяжёлая дистанция, сумел выиграть, в хорошем стиле, сделал небольшой отрыв», — приводит слова Бородавко «Матч ТВ».