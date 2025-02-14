Губерниев — о соперниках Большунова: только идиот может рассуждать о великой победе

«И с учётом любительского статуса соперников Большунова только круглый идиот может рассуждать о великой победе российского лыжника в гонке нервов, страстей и стальных характеров…. Большунов просто показал свой уровень!!! Молодец!!!» — написал Губерниев в социальных сетях.