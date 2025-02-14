Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губерниев — о соперниках Большунова: только идиот может рассуждать о великой победе

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на победу трёхкратного олимпийского чемпиона и двукратного обладателя Кубка мира российского лыжника Александра Большунова в гонке на международных коммерческих соревнований Sudtirol Moonlight Classic, которые проходят в Сейзер Альм (Италия).

Источник: РИА "Новости"

«И с учётом любительского статуса соперников Большунова только круглый идиот может рассуждать о великой победе российского лыжника в гонке нервов, страстей и стальных характеров…. Большунов просто показал свой уровень!!! Молодец!!!» — написал Губерниев в социальных сетях.

Александр Большунов в масс-старте на 30 км классическим стилем преодолел дистанцию за 1:18.19,2. Вторым стал итальянец Лоренцо Бузин отстав от лидера на 14,4. Тройку сильнейших замкнул ещё один итальянец Маттиа Армеллини (+1.25,2).