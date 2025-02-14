Юрий Бородавко рассказал, какие задачи решил Большунов в победной гонке в Италии

«Он справился. На этой гонке было несколько задач. Первая — психологическая. Вернуться на международный уровень, хоть и на любительских соревнованиях. Было видно, что темп гонки был невысок, Александр всё полностью контролировал, сделал финишный рывок и удержал своё преимущество. Второй аспект — тренировочный, поскольку для него это первый старт даблполингом (техника лыжного хода, при которой используется отталкивание обеими палками одновременно). Этому тоже нужно учиться, это нужно уметь делать, и это самая лучшая тренировка для воспитания определённых качеств, силы рук. Также он посмотрел, как ходят даблполеры — новый маятниковый ход, подъёмный вариант. Попытался тоже всё это использовать. Так что опыт этой гонки, я считаю, колоссальный как в психологическом, так и в тренировочном плане», — приводит слова Бородавко «Матч ТВ».