«Все стараются руку пожать». Большунов — об отношении иностранных спортсменов в Италии

«Все, кого я здесь встречал, включая норвежских молодых спортсменов, с удовольствием подходят ко мне, фотографируются. Пока не заметил негативного отношения к себе. Все относятся с уважением. Стараются и сфотографироваться, и руку пожать», — сказал Большунов в видео, опубликованном на телеканале SVT.