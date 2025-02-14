Итальянец пришел на награждение с Большуновым с флагом Украины на рукаве

По словам итальянца, это была честная гонка и Большунов был быстрее. «Хочу сказать, что я ничего не имею против Большунова как человека, он тоже поздравил меня на финише, как только я приехал, и я сделал то же самое, мы пожали друг другу руки, потому что таким и должен быть спорт», — добавил Бузин.