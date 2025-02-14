Клебо выиграл спринт на этапе Кубка мира в Фалуне

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клебо стал победителем спринта на девятом этапе Кубка мира в шведском Фалуне.
Клебо пробежал дистанцию в финале за 2 минуты 46,40 секунды. Второе и третье места заняли также представители Норвегии — Эрик Валнес (отставание — 1,31 секунды) и Оскар Вике (+2,52).
У женщин в финале победу одержала шведка Линн Сван (3.12,22), второй стала швейцарка Надин Фендрих (+0,89), третьей — норвежка Кристин Скистад (+2,6).
Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) из-за ситуации на Украине отстранила россиян и белорусов от своих соревнований.