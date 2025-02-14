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Клебо выиграл спринт на этапе Кубка мира в Фалуне

Норвежский лыжник Клебо выиграл спринт на девятом этапе Кубка мира в Фалуне.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клебо стал победителем спринта на девятом этапе Кубка мира в шведском Фалуне.

Клебо пробежал дистанцию в финале за 2 минуты 46,40 секунды. Второе и третье места заняли также представители Норвегии — Эрик Валнес (отставание — 1,31 секунды) и Оскар Вике (+2,52).

У женщин в финале победу одержала шведка Линн Сван (3.12,22), второй стала швейцарка Надин Фендрих (+0,89), третьей — норвежка Кристин Скистад (+2,6).

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) из-за ситуации на Украине отстранила россиян и белорусов от своих соревнований.