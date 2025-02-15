Белорусские фристайлисты взяли бронзу командного турнира на Кубке чемпионов

Участие в соревнованиях принимают сильнейшие фристайлисты Беларуси и России. В первый день соревнований лыжные акробаты разыграли медали в смешанном командном турнире. Команда Беларусь-1, которую представляли Анна Гуськова, Макар Митрофанов и Игорь Дребенков, заняла третье место. Еще одно белорусское трио в составе Анны Деруго, Анастасии Андрияновой и Степана Зеленко остановилось в шаге от подиума. Золото и серебро в этом виде программы завоевали российские команды.