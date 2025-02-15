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Белорусские фристайлисты взяли бронзу командного турнира на Кубке чемпионов

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В спортивном комплексе «Подолино» в Ярославском районе стартовал Кубок чемпионов по лыжной акробатике 2025 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Участие в соревнованиях принимают сильнейшие фристайлисты Беларуси и России. В первый день соревнований лыжные акробаты разыграли медали в смешанном командном турнире. Команда Беларусь-1, которую представляли Анна Гуськова, Макар Митрофанов и Игорь Дребенков, заняла третье место. Еще одно белорусское трио в составе Анны Деруго, Анастасии Андрияновой и Степана Зеленко остановилось в шаге от подиума. Золото и серебро в этом виде программы завоевали российские команды.

Завтра на Кубке чемпионов определятся призеры в индивидуальных зачетах.