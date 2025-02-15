Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Норвежец Клебо стал вторым в гонке с раздельным стартом на этапе Кубка мира

Лыжник Клебо стал 2-м в гонке на 10 км раздельным стартом на этапе КМ в Фалуне.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Норвежский лыжник Йоханнес Клебо занял второе место в гонке на 10 км раздельным стартом классическим стилем на девятом этапе Кубка мира, который проходит в шведском Фалуне.

Победу одержал финн Ийво Нисканен, преодолевший дистанцию за 24 минуты 54,3 секунды. Клебо проиграл сопернику 12,9 секунды. Третьим стал его соотечественник Эрик Вальнес с отставанием 17,5 секунды.

В воскресенье на этапе Кубка мира пройдут мужской и женский масс-старты.

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) из-за ситуации на Украине отстранила россиян и белорусов от международных соревнований.