Норвежец Клебо стал вторым в гонке с раздельным стартом на этапе Кубка мира

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Норвежский лыжник Йоханнес Клебо занял второе место в гонке на 10 км раздельным стартом классическим стилем на девятом этапе Кубка мира, который проходит в шведском Фалуне.
Победу одержал финн Ийво Нисканен, преодолевший дистанцию за 24 минуты 54,3 секунды. Клебо проиграл сопернику 12,9 секунды. Третьим стал его соотечественник Эрик Вальнес с отставанием 17,5 секунды.
В воскресенье на этапе Кубка мира пройдут мужской и женский масс-старты.
Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) из-за ситуации на Украине отстранила россиян и белорусов от международных соревнований.