«Россия возвращается». Норвежский комментатор — об участии Большунова в гонке в Италии

«Россия постепенно возвращается в международный лыжный спорт. В следующем году Большунов снова встретится с Клебо в борьбе за олимпийские медали.



Прошло почти три года, и вот большая звезда зимнего спорта России Александр Большунов появляется со стартовым номером на соревнованиях за пределами своей страны.



Организаторы Sudtirol Moonlight Classic называют эту гонку “аполитичной”. И, очевидно, ожидают, что с помощью такой формулировки им удастся избежать обсуждения ситуации в мире. Всё говорит о том, что Большунов и остальные россияне получили неофициальный сигнал о том, что можно начинать готовиться.



Когда Большунов выстраивается на старте в лунном свете в Сейзер Альм, его налобный фонарик светит только в одном направлении: прямо на юг, к олимпийскому стадиону в Валь-ди-Фьемме, который будет построен в следующем году», — написал Сальтведт в колонке для NRK.