Норвежский лыжник выиграл гонку на этапе Кубка мира в Швеции

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Норвежский лыжник Пол Голберг стал победителем гонки на 20 км свободным стилем с масс-старта на девятом этапе Кубка мира в шведском Фалуне.
Победитель показал результат 48 минут 5,1 секунды. Вторым стал американец Гас Шумахер (отставание 0,3 секунды), третьим — норвежец Харальд Амундсен (+0,9).
Позднее в воскресенье на этапе Кубка мира в Фалуне пройдет женский масс-старт на 20 км.
Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) из-за ситуации на Украине отстранила россиян и белорусов от международных соревнований.