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Норвежский лыжник выиграл гонку на этапе Кубка мира в Швеции

Лыжник Голберг выиграл гонку на 20 км свободным стилем на этапе КМ в Фалуне.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Норвежский лыжник Пол Голберг стал победителем гонки на 20 км свободным стилем с масс-старта на девятом этапе Кубка мира в шведском Фалуне.

Победитель показал результат 48 минут 5,1 секунды. Вторым стал американец Гас Шумахер (отставание 0,3 секунды), третьим — норвежец Харальд Амундсен (+0,9).

Позднее в воскресенье на этапе Кубка мира в Фалуне пройдет женский масс-старт на 20 км.

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) из-за ситуации на Украине отстранила россиян и белорусов от международных соревнований.