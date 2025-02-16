В Италии не допустили Большунова к гонке из-за санкций. На днях он выиграл марафон на 30 километров

Организаторы гонки Gsieser Tal-Lauf не допустили к старту трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова из-за санкций Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). При этом старший тренер сборной России Юрий Бородавко ранее сообщал, что наш лыжник пока не принял точного решения по участию еще в двух гонках в Италии, но не уточнил в каких.
Что сказали организаторы
В четверг, 13 февраля, Большунов стал победителем марафона в Италии — Sudtirol Moonlight Classic на 30 километров классикой. Организаторы Gsieser Tal-Lauf подчеркнули, что россиянин смог принять участие в соревнованиях, поскольку данная гонка проводится не под эгидой FIS. Однако их гонка подпадает под санкции, они не могут пригласить Александра, несмотря на большое желание.
«Для нас большая честь принять на нашей гонке трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова. Однако в соответствии с действующими правилами FIS мы не имеем права допустить его до участия. Нам очень жаль, что из-за сложившихся условий такая звезда не может присоединиться к нам», — сообщили организаторы гонки ТАСС.
«Просто не указывать в заявке страну»
Коллега Большунова по сборной Савелий Коростелев, который уже завершил сбор в Италии и отправился в Армению, столкнулся с другими проблемами при попытке заявиться на марафон в Тоблах-Кортина. Его документы, похоже, просто не стали рассматривать.
«28 января еще можно было заявиться, пусть и по самой дорогой цене. Более того, можно было заявиться даже
По мнению Савелия, такой старт с любителями был бы намного интереснее обычной тренировки.
«Во-первых, это было бы хорошим медийным поводом, какой-то движухой, тем, что произошло в итоге у Большунова, когда все бросились освещать гонку. А во-вторых, у нас примерно в эти дни была запланирована работа, и логично было попробовать вместо нее пробежать гонку. В итоге, когда нас не допустили, мы все-таки сделали запланированную работу», — добавил Коростелев.
Большунов еще может выступить в Италии
Впрочем, увидеть Большунова в борьбе с иностранными спортсменами шансы у болельщиков еще есть. По словам старшего тренера сборной России Юрия Бородавко, Александру поступили предложения поучаствовать еще в двух любительских гонках, которые проходят в Италии. И трехкратный олимпийский чемпион раздумывает над ответом.
«Пока не отказался от участия. Восстанавливается после гонок, решение по выступлению еще в двух гонках в Италии будет приниматься исходя из самочувствия. Но чемпионат России — основной старт сезона, поэтому подготовка идет именно к нему», — цитирует Бородавко РИА «Новости».
Нынешний сезон складывается для Сан Саныча крайне непросто. Он долго мучился из-за проблем со здоровьем, поэтому с ноября до конца января не смог одержать ни одной победы в Кубке России. На последнем этапе в Ижевске Большунов показал, что постепенно выходит из кризиса, завоевав золото в спринте. Посмотрим, что наш титулованный лыжник сможет продемонстрировать на чемпионате страны.
Помимо Большунова и Коростелева сборы за границей проводят Дарья Непряева и Сергей Волков. Они вместе с Савелием сейчас находятся в Армении, а Сан Саныч пробудет в Италии до 20-х чисел февраля.
Егор Сергеев