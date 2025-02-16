В Италии не допустили Большунова к гонке из-за санкций. На днях он выиграл марафон на 30 километров

«28 января еще можно было заявиться, пусть и по самой дорогой цене. Более того, можно было заявиться даже 29—31 января , но нужно было уже ехать лично или написать организаторам, что мы и сделали. Они нам не ответили. Не успели или не захотели, я не знаю. Русские ребята там бежали, мы видели в протоколах их имена, видимо, они заявились заранее. Потом нам сказали, что нужно просто не указывать в заявке страну и все, дорога открыта», — сказал Коростелев «СЭ».