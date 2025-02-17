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Большунов больше не будет участвовать в гонках в Италии — тренер сборной России

Старший тренер сборной России Юрий Бородавко рассказал о ближайших планах ведущего отечественного лыжника Александра Большунова.

Источник: Михаил Синицын/ТАСС

Сейчас Большунов находится на тренировочных сборах в Италии — несколько дней назад Александр выиграл международную любительскую гонку на 30 километров.

«Большунов вернется в Россию 21-го или 22 февраля, ни в каких гонках в Италии больше участвовать не будет. После возвращения Александр проведет подготовку к чемпионату России в Казани.

Что касается итогов сбора в Италии, то их можно будет подвести только после чемпионата. Мы видим, что он постепенно набирает спортивную форму, в Казани должен быть в хорошем состоянии. Он сам ждет от себя только побед, но нельзя сбрасывать со счетов и других спортсменов, которые также тренировались и готовились. Может быть, он победит не во всех гонках, но большинство стартов Александр должен выиграть», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом Sport24 Петром Шатровым.

Чемпионат России по лыжным гонкам пройдет в Казани с 1-го по 9 марта.