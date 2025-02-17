«Старт без неудобств»: в Италии вновь объяснили, почему убрали флаг РФ у Большунова

«Мы не публиковали российский флаг, чтобы не давать повода для критики и новых дискуссий. Таким образом, спортсмен смог стартовать без каких-либо неудобств», — указано в сообщении.
Изначально Большунов был заявлен на состязание под российским флагом. Еще за несколько часов до старта флаг был указан, однако в итоге его убрали.
Гонка состоялась 13 февраля. Спортсмен преодолел дистанцию в 30 км за 1 час 18 минут 56,2 секунды. Остальные места на пьедестале заняли итальянцы — вторым стал Лоренцо Бузин (+14,4), а третье место занял Маттиа Армелини (+1,25,2).
Большунов — трехкратный олимпийский чемпион (2022), чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/20, 2020/21), двукратный победитель лыжной многодневной гонки Тур де Ски (2019/2020 и 2021).
Российские спортсмены отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 30 января кандидат в президенты Международного олимпийского комитета (МОК), глава FIS Йохан Элиаш заявил, что федерации зимних видов спорта могут адаптировать опыт участия российских атлетов в летней Олимпиаде-2024 для зимних Олимпийских игр — 2026.