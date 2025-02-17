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«Старт без неудобств»: в Италии вновь объяснили, почему убрали флаг РФ у Большунова

Организаторы гонки Sudtirol Moonlight Classic в Италии объяснили, почему приняли решение убрать флаг России из протокола напротив фамилии трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова. Заявление приводит ТАСС.

«Мы не публиковали российский флаг, чтобы не давать повода для критики и новых дискуссий. Таким образом, спортсмен смог стартовать без каких-либо неудобств», — указано в сообщении.

Изначально Большунов был заявлен на состязание под российским флагом. Еще за несколько часов до старта флаг был указан, однако в итоге его убрали.

Гонка состоялась 13 февраля. Спортсмен преодолел дистанцию в 30 км за 1 час 18 минут 56,2 секунды. Остальные места на пьедестале заняли итальянцы — вторым стал Лоренцо Бузин (+14,4), а третье место занял Маттиа Армелини (+1,25,2).

Большунов — трехкратный олимпийский чемпион (2022), чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/20, 2020/21), двукратный победитель лыжной многодневной гонки Тур де Ски (2019/2020 и 2021).

Российские спортсмены отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 30 января кандидат в президенты Международного олимпийского комитета (МОК), глава FIS Йохан Элиаш заявил, что федерации зимних видов спорта могут адаптировать опыт участия российских атлетов в летней Олимпиаде-2024 для зимних Олимпийских игр — 2026.