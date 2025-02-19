Разбитая лыжня: увидим ли Большунова на новых марафонах в Европе

Кроме того, до 9 марта россияне заняты на соревнованиях в Казани. На 22—23 марта и 12—13 апреля в Республике Коми и Мурманской области в рамках чемпионата страны намечены марафоны и ультрамарафоны. Но представим, что эти соревнования во имя большой цели пропаганды нашего спорта за границей и получения международной практики можно пропустить. Однако в календаре имеются еще одни серьезные старты — Всемирные военные зимние игры в Люцерне (Швейцария). Они намечены на 23—30 марта , но с ними пока непонятно вообще ничего. Будут ли там россияне и если да, то в каком составе, с флагом или без? Все покрыто туманом, хотя теоретически мы могли бы отправить в альпийскую конфедерацию очень сильный состав лыжников.