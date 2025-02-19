Разбитая лыжня: увидим ли Большунова на новых марафонах в Европе

Идея поучаствовать в новых массовых соревнованиях в Европе пока оказалась для российского лыжника Александра Большунова невыполнимой. После триумфа на марафоне Moonlight Classic в Южном Тироле ходили слухи, что обход санкций FIS будет продолжен. Однако организаторы гонки в Гзисе, входящей в серию Euroloppet, отказали в заявке. Так что в ближайшие дни Сан Саныч возвращается в Россию завершать подготовку к чемпионату страны, который начинается 1 марта в Казани. Тем не менее первое за три года заграничное выступление нашей главной звезды зимнего спорта собрало много положительных отзывов. А это значит, что эксперимент может быть воспроизведен на других соревнованиях, в том числе другими российскими топами. Подробнее о возможных вариантах — в материале «Известий».
Военные игры в Люцерне
В первую очередь — о раскладах и ограничениях. Лыжный сезон в северном полушарии продолжается до конца апреля — впереди десятки соревнований, погода и снежный покров опасений пока не внушают. Однако из списка потенциальных вариантов надо сразу вычеркнуть старты из календаря FIS, а также серий Worldloppet и Euroloppet — эти марафонские объединения находятся под патронажем международной федерации и поддерживают жесткие политические санкции, позволяя выступать только нашим лыжникам-любителям. Так что знаменитые забеги в Холменколлене (Норвегия) и Энгадине (Швейцария), легендарный шведский Васалоппет и даже исландский Blafjallagangan как варианты для выступлений не рассматриваются, даже если отыщется ресурс преодоления неизбежных сложностей с поздними заявками и визами.
Кроме того, до 9 марта россияне заняты на соревнованиях в Казани. На
Международный совет военного спорта (CISM) — единственная глобальная спортивная организация, которая не поддержала санкции против России и позволяет нашим атлетам выступать под собственным флагом. Это регулярно приводит к скандалам с западными военными, а сейчас всё усложняется еще и тем, что Игры в Люцерне включены в календарь FIS. Кроме того, российскую делегацию в Швейцарии наверняка ждут визовые проблемы и истерика западных СМИ. Как из этого будут выкручиваться организаторы — непонятно.
Но и для россиян риски немалые. Дело в том, что нынешние критерии МОК не позволяют получать нейтральный статус спортсменам, связанным с Вооруженными силами РФ. А выступление на соревнованиях CISM эту связь только подчеркивает. Любой российский участник Всемирных военных зимних игр рискует оказаться за бортом Олимпиады-2026 в Милане.
Поднимется ли железный занавес?
Куда же реально заявиться ведущим лыжникам из России? Если речь о периоде с середины марта, то это, увы, только Скандинавия и Северная Америка. В Альпах в это время года становится уже слишком тепло. Единственный вариант в Центральной Европе — лыжный фестиваль в Гальтюре (Австрия) 29 марта. Ночной спринт и гонка в гору здесь входят в календарь FIS, а вот массовый марафон на 42 км свободным стилем — нет. Решение о заявке представителей сборной России — на усмотрение организаторов. Примерно такая же история с марафоном Sovereign 2 Silver в Британской Колумбии (Канада)
Из экстремальных челленджей можно отметить Arctic Circle Race 4 апреля в Гренландии. Это забег на 160 км — не для слабаков. Зато в свете разборок о присоединении острова к США ажиотаж гарантирован. В целом основная масса заграничных лыжных марафонов в конце марта и в апреле состоится в Норвегии, а также на севере Швеции и Финляндии. Учитывая настрой властей этих стран и местных медиа, попасть туда россиянам будет очень непросто — визовые препоны и бойкоты со стороны организаторов гарантированы. Так что, возможно, нашим звездам имеет смысл сразу настраиваться на домашние аналоги — Югорский марафон
Во всех раскладах с санкциями есть важный нюанс. Начавшиеся в Саудовской Аравии переговоры между администрацией Трампа и представителями российских властей дают надежду на ослабление ограничений хотя бы в культурно-спортивной сфере. Это точно не первоочередное требование отечественной делегации, но в качестве жеста доброй воли со стороны американцев — почему бы и нет.
Правда, если подобное и случится, спортивная бюрократическая машина будет проворачиваться еще очень долго, а ускорить ее могут только санкции минфина США против особо упертых русофобов. Увы, пока это лишь мечты. Хотя сам факт, что лидеры западного мира начали свободно говорить с Россией, — это огромный сдвиг в сознании и сигнал спортивным организациям, что железный занавес вокруг нашего спорта пора отправлять на свалку истории.
Олег Шамонаев