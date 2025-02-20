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Вяльбе: «Спортсменам выгодно, что нет русских. Им так легче побеждать. Это же коммерческая история, деньги»

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе выразила мнение, что зарубежным спортсменам выгоден тот факт, что россияне не допущены до международных стартов.

Источник: РИА "Новости"

— Спортсменам выгодно, что нет русских. Безусловно, им так легче побеждать. Это же коммерческая история, деньги. Ничего нового.

— Улучшений по допуску никаких нет, разговоров с международной федерацией?

— Ну, а какой сейчас может быть допуск? Давайте не будем говорить о разговорах, — сказала Вяльбе ODDS.

Ранее несколько российских лыжников провели тренировочный сбор в Италии, а трехкратый олимпийский чемпион Александр Большунов выиграл в Италии международную лыжную гонку Sudtirol Moonlight Classic. Россиянин преодолел масс-старт на 30 км в классическом стиле за 1 час 18 минут 56,2 секунды. Ранее лыжник на три недели уехал на тренировочный сбор в Европу. По словам отца Большунова, организаторы не требовали от трехкратного олимпийского чемпиона наличия нейтрального статуса.