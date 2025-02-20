Вяльбе: «Спортсменам выгодно, что нет русских. Им так легче побеждать. Это же коммерческая история, деньги»

Ранее несколько российских лыжников провели тренировочный сбор в Италии, а трехкратый олимпийский чемпион Александр Большунов выиграл в Италии международную лыжную гонку Sudtirol Moonlight Classic. Россиянин преодолел масс-старт на 30 км в классическом стиле за 1 час 18 минут 56,2 секунды. Ранее лыжник на три недели уехал на тренировочный сбор в Европу. По словам отца Большунова, организаторы не требовали от трехкратного олимпийского чемпиона наличия нейтрального статуса.