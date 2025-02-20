Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Около половины лыжников на Кубке мира против возвращения России, пишут СМИ

FIS: около половины лыжников на КМ против возвращения россиян.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Примерно половина участников Кубка мира по лыжным гонкам не хотят возвращения россиян на международные турниры, сообщает Dagbladet со ссылкой на опрос комиссии спортсменов Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

После «Тур де Ски» у 139 лыжников спросили, следует ли допустить российских спортсменов к участию в Кубке мира сезона-2025/26. 51,8% выступили против, 34,5% заявили, что россияне могут участвовать в качестве нейтральных спортсменов, если будут следовать рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК). 13,7% выступили за возвращение россиян с флагом и гимном.

Dagbladet отмечает, что страны Центральной Европы более открыты для возвращения российских спортсменов, особенно Италия, а вот скандинавские страны, в первую очередь Норвегия и Швеция, являются ярыми противниками допуска.

Российские спортсмены отстранены FIS от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. В декабре в пресс-службе организации сообщили РИА Новости, что позиция по этому вопросу не изменилась. Позже глава FIS Йохан Элиаш заявил, что россиян и белорусов необходимо допустить до международных соревнований в качестве нейтральных спортсменов.