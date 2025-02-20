Около половины лыжников на Кубке мира против возвращения России, пишут СМИ

После «Тур де Ски» у 139 лыжников спросили, следует ли допустить российских спортсменов к участию в Кубке мира сезона-2025/26. 51,8% выступили против, 34,5% заявили, что россияне могут участвовать в качестве нейтральных спортсменов, если будут следовать рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК). 13,7% выступили за возвращение россиян с флагом и гимном.