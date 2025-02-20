Около половины лыжников на Кубке мира против возвращения России, пишут СМИ

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Примерно половина участников Кубка мира по лыжным гонкам не хотят возвращения россиян на международные турниры, сообщает Dagbladet со ссылкой на опрос комиссии спортсменов Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).
После «Тур де Ски» у 139 лыжников спросили, следует ли допустить российских спортсменов к участию в Кубке мира сезона-2025/26. 51,8% выступили против, 34,5% заявили, что россияне могут участвовать в качестве нейтральных спортсменов, если будут следовать рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК). 13,7% выступили за возвращение россиян с флагом и гимном.
Dagbladet отмечает, что страны Центральной Европы более открыты для возвращения российских спортсменов, особенно Италия, а вот скандинавские страны, в первую очередь Норвегия и Швеция, являются ярыми противниками допуска.
Российские спортсмены отстранены FIS от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. В декабре в пресс-службе организации сообщили РИА Новости, что позиция по этому вопросу не изменилась. Позже глава FIS Йохан Элиаш заявил, что россиян и белорусов необходимо допустить до международных соревнований в качестве нейтральных спортсменов.