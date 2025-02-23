Горнолыжница Шиффрин одержала сотую победу на этапе Кубка мира

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Олимпийская чемпионка американская горнолыжница Микаэла Шиффрин стала лучшей в слаломе на этапе Кубка мира в итальянском Сестриере и одержала свою сотую победу в рамках соревнований.
По итогам двух заездов Шиффрин показала время 1 минута 50,33 секунды. Второе место заняла хорватка Зринка Лютич (отставание +0,61 секунды), третьей стала американка Пола Молтцан (+0.64).
Шиффрин одержала сотую победу на этапах Кубка мира. По количеству побед на этапах Кубка мира в зимних видах спорта она уступает только норвежской лыжнице Марит Бьорген (114).
Американке 29 лет. Она является двукратной олимпийской чемпионкой и семикратной чемпионкой мира.