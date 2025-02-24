Канада ввела санкции против Вяльбе

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Канада включила президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елену Вяльбе в санкционный список страны, следует из реестра, опубликованного на официальном сайте правительства Канады.
В понедельник премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о наложении санкций на 76 физических и юридических лиц из России. Как следует из документа, санкции в отношении трехкратной олимпийской чемпионки Вяльбе действуют с 21 февраля 2025 года.
Ранее в санкционный список Канады были включены министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев, президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева и олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный.
Ранее в понедельник стало известно, что в 16-й пакет санкций Евросоюза были включены шахматист Сергей Карякин и Нагорный. Сообщалось, что сенатор от Крыма Карякин своей деятельностью якобы способствовал «нарушению суверенитета и территориальной целостности Украины». ЕС также утверждает, что Нагорный якобы «поддерживает и реализует действия и политику, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».