Канада ввела санкции против Вяльбе

Ранее в понедельник стало известно, что в 16-й пакет санкций Евросоюза были включены шахматист Сергей Карякин и Нагорный. Сообщалось, что сенатор от Крыма Карякин своей деятельностью якобы способствовал «нарушению суверенитета и территориальной целостности Украины». ЕС также утверждает, что Нагорный якобы «поддерживает и реализует действия и политику, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».