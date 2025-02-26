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«РФС денег заплатил?» Вяльбе — о результатах опроса о популярности видов спорта в России

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала результаты опроса Российского футбольного союза (РФС) о популярности видов спорта в России.

Источник: РИА "Новости"

«Футбол — спорт номер один во всём мире. Не знаю, кто и как делал опрос. Для меня это загадка. Возможно, заплатили деньги, чтобы его провести. Пускай сейчас это будет так. Я знаю, что наш вид спорта абсолютно точно любят россияне. Не знаю, у кого брали опрос. Были ли вообще эти люди. Нет никакого смысла обижаться. Я точно так же могу заплатить денег, как сделал футбольный союз, нанять людей, и они дадут совсем другие результаты», — приводит слова Вяльбе «РИА Новости Спорт».

Ранее исследование РФС и Mediascope, которое охватило 3008 россиян в возрасте от 12 до 64 лет, проживающих в городах с численностью населения 100 тыс. жителей и более, продемонстрировало, что футбол остаётся самым популярным видом спорта в России.

На втором месте по популярности оказался хоккей, фигурное катание — на третьем месте. Отметим, что действующим чемпионом России является «Зенит». Сине-бело-голубые выигрывали РПЛ шесть раз подряд за последние шесть лет.