«РФС денег заплатил?» Вяльбе — о результатах опроса о популярности видов спорта в России

«Футбол — спорт номер один во всём мире. Не знаю, кто и как делал опрос. Для меня это загадка. Возможно, заплатили деньги, чтобы его провести. Пускай сейчас это будет так. Я знаю, что наш вид спорта абсолютно точно любят россияне. Не знаю, у кого брали опрос. Были ли вообще эти люди. Нет никакого смысла обижаться. Я точно так же могу заплатить денег, как сделал футбольный союз, нанять людей, и они дадут совсем другие результаты», — приводит слова Вяльбе «РИА Новости Спорт».