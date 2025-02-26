Большунов: «На чемпионате мира в Тронхейме норвежцы выиграют все. Это проблема»

— Реальность такова, что Норвегия выигрывает все и забирает все медали. На чемпионате мира в Тронхейме, я думаю, они выиграют все.
— Это проблема?
— Когда одна страна выигрывает все, да, это проблема.
— Потому что…
— Потому что должна быть конкуренция. Конкуренция движет спорт вперед. Не только среди спортсменов, но и среди болельщиков, телезрителей — вообще всех. Когда есть конкуренция, интерес возрастает. Если его нет и доминирует одна страна, интерес падает, — цитирует Большунова VG.
Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет в норвежском Тронхейме с 26 февраля по 9 марта.