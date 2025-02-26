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Большунов: «На чемпионате мира в Тронхейме норвежцы выиграют все. Это проблема»

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов назвал проблемой доминирование норвежских лыжников на мировой арене в отсутствие отстраненных россиян.

Источник: РИА "Новости"

— Реальность такова, что Норвегия выигрывает все и забирает все медали. На чемпионате мира в Тронхейме, я думаю, они выиграют все.

— Это проблема?

— Когда одна страна выигрывает все, да, это проблема.

— Потому что…

— Потому что должна быть конкуренция. Конкуренция движет спорт вперед. Не только среди спортсменов, но и среди болельщиков, телезрителей — вообще всех. Когда есть конкуренция, интерес возрастает. Если его нет и доминирует одна страна, интерес падает, — цитирует Большунова VG.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет в норвежском Тронхейме с 26 февраля по 9 марта.