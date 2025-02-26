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Большунов: «Тяжело, когда не соревнуешься с лучшими в мире, потому что твой уровень немного падает»

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов рассказал, как на него влияет отстранение от международных стартов, а также ответил на вопрос, что он думает о том, что шведские и норвежские лыжники не хотят возвращения россиян.

Источник: РИА "Новости"

— Как на вас повлияло то, что в последние годы вы не могли соревноваться на международном уровне?

— Сложно, когда ты не соревнуешься с лучшими в мире, потому твой уровень немного падает и ты не всегда делаешь все, чтобы быть лучшим. Когда соревнуешься с лучшими, ты, конечно, более мотивированы сделать все возможное, чтобы победить. Так что да, есть некоторые трудности, но посмотрим, как все будет развиваться.

— И шведские, и норвежские лыжники выразили обеспокоенность возможным возвращением россиян. Что вы об этом думаете?

— Думаю, это относится лишь к немногим. Большинство придерживается более нейтрального мнения. Вы сами можете видеть, как люди, не в последнюю очередь дети, подходят, обнимают меня и хотят сфотографироваться (после победы в коммерческой гонке в Италии. — Sport24).

— Как вы считаете, это первый шаг к тому, чтобы российские спортсмены снова смогли выступать на международном уровне?

— Я не знаю. Посмотрим, — сказал Большунов в интервью VG.