Большунов: «Тяжело, когда не соревнуешься с лучшими в мире, потому что твой уровень немного падает»

— Сложно, когда ты не соревнуешься с лучшими в мире, потому твой уровень немного падает и ты не всегда делаешь все, чтобы быть лучшим. Когда соревнуешься с лучшими, ты, конечно, более мотивированы сделать все возможное, чтобы победить. Так что да, есть некоторые трудности, но посмотрим, как все будет развиваться.