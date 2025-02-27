Вместо Большунова — темнокожая экзотика. Лыжный чемпионат мира без сильнейших стартовал с поединка Гаити и 61-летнего мальтийца

Во-первых, это красиво
В Тронхейме стартует чемпионат мира по лыжным видам спорта — в этом году в нем немало нововведений. Впервые в истории уравнены дистанции мужчин и женщин. Больше нет классической мужской эстафеты 4×10 километров — девушек подтянули с этапов по 5 км до 7,5, мужчин отправили на более короткие забеги. Зато и мужчины, и женщины теперь преодолевают марафон- «полтинник». Впервые в программу добавлен четвертый вид спорта — паралимпийские лыжи, которые будут представлены одной гонкой у мужчин и женщин. Наконец, закрывать программу планируется не мужским марафоном, а женским. Сплошная инклюзивность.
За одним исключением. На этом чемпионате мира, как и на прошлом, нет россиян и белорусов.
И вроде политический климат в мире меняется, и на словах даже руководители FIS уже заявляют, что хотят видеть Россию, но только все не впрок. И в сердце для россиян всегда отыщут уголок, в который можно их поставить и забыть. Ради справедливости — по информации Dagbladet, опрос лыжников — участников Кубка мира показал, что большинство пока все еще за отстранение, но очень зыбкое — 51,8%.
Зато в первый, предварительный день чемпионата прошла квалификация к гонкам на 7,5 километра у мужчин классическим стилем — и там были представлены все выдающиеся лыжные сборные мира — Гаити, Ливан, Мальта, Кения. И некоторые даже добились сенсационных успехов.
Колумбийцев дисквалифицировали в полном составе
Выступать против расширения географии спорта — кощунство. Никто не против лыжников с Карибских островов, и это здорово, что они приезжают, разрывают лыжню и даже опережают соперников. Можно и Болта пригласить, и Боба Марли на стадионе включить. Просто контраст в отсутствии одних и присутствии других уж больно разительный.
Состав был поистине впечатляющий. Мужскую гонку открывал 16-летний ливанец, а через полторы минуты стартовал 61-летний мальтиец Фредерик Артур Кросетто. В 2023—2024 годах он поездил по официальным стартам FIS в Армении, Аргентине, Исландии, Ливане и даже Канаде и США и набрал необходимые рейтинговые очки. Немного напоминает историю девушки, которая во что бы то ни стало хотела на Олимпиаду и сломала систему через квалификацию хафпайпа во фристайле.
Кросетто финишировал в самом низу протокола на 82-м месте, но последним его место все же назвать нельзя. Трое — нигериец, бразилец и чилиец — не смогли финишировать. Вся сборная Колумбии из четырех человек не сумела преодолеть белую 7,5-километровую дорожку и была дисквалифицирована, и даже страшно подумать за что.
Выше Кросетто также лыжник Лау из Тринидада и Тобаго, а Тристан Моншанблон с соседней крохотной Доминики (не путать с пляжной Доминиканой) и вовсе герой — стал 73-м. Доминика — остров в Карибском море размером меньше Москвы до присоединения новых территорий и населением 74 тысячи человек.
61-летний ветеран приехал из-за психологии
Но мальтиец после финиша совсем не унывал и в телекамеры раздавал интервью:
— Мы пытались собрать команду. Мне позвонили из федерации и спросили, готов ли я. Здесь был со своим тренером, который меня мотивировал последние несколько дней, чтобы вывести на хороший уровень. Это просто здорово — представлять здесь маленькие страны.
Зачем участвовал? Мне кажется, я просто страдаю от психологических проблем, решил попробовать что-то новое в жизни. Я старше, поэтому считаю, мое время следует учитывать с поправкой на возраст, — с юмором отреагировал на свой результат Кросетто.
Выиграл гонку китайский уйгур Уэркайси Куэрбайцзян, но, что самое удивительное, один из гаитянских парней занял пятое место и прошел в основную гонку. Это Стевенсон Савар, но надо признать, что его подход к лыжам очень серьезный. Он уже выступал на чемпионате мира два года назад, судя по соцсетям, тренируется во Франции, ведет страницу всерьез, работает с психологом — короче, просто красавец. А музыка к постам в его соцсетях иногда и вправду напоминает о Бобе Марли. Надо ли говорить, что Гаити — одна из самых бедных стран мира, постоянно раздираемая стихийными бедствиями, запрашивающая гуманитарную помощь у США, и все это чередуется с переворотами и перестрелками.
К сожалению, найти о лыжнике новости в гаитянских СМИ не удалось — там сплошной футбол и победа одного из парней, родившихся на Гаити, в Супербоуле.
Бразильянка готовится к девятой Олимпиаде
У женщин китайцы и вовсе заняли весь подиум — у мужчин его хотя бы раздавил лихтенштейнец Бюхель. Но и здесь не обошлось без легендарных персонажей — например, 49-летняя Жаклин Моурау, участница пяти зимних Олимпиад в лыжах и одной в биатлоне (она явно готовится к своей шестой) и трех летних — в велоспорте. В общей сложности у нее восемь Игр (лыжи и биатлон в Сочи она совместила), а мировой рекорд всадника Яна Миллара — 10. Осталось немного. К сожалению, ветеран заняла лишь 17-е место.
Последней пришла лыжница из Португалии Мариана Кубрита, которая преодолела 7,5 км за 43 минуты 11 секунд, то есть со средней скоростью 10,4 километра в час. Думается, так пройти трассу могли бы и некоторые из простых читательниц «СЭ». Но, например, победительница-китаянка обогнала большинство участников-мужчин, а того самого мальтийца — на 10 минут.
На этом веселые старты на чемпионате мира заканчиваются, и начинаются серьезные. 27 февраля в четверг за первые медали поборются участники спринта свободным стилем. При этом главная звезда российских лыж Александр Большунов в напутственном слове в норвежском издании VG обвинил турнир без россиян в недостаточной конкуренции.
— Реальность такова, что Норвегия выигрывает все и забирает все медали, — сказал Большунов. — Когда одна страна побеждает всех, это проблема. Потому что должна быть конкуренция, она движет спорт вперед. Не только среди спортсменов, но и среди болельщиков, телезрителей — действительно всех. Когда есть конкуренция, повышается интерес, если этого нет и доминирует одна страна, интерес снижается.
Сан Саныч говорит, что планировал выиграть в Тронхейме пять золотых наград, но вместо этого будет решать данную задачу на чемпионате России, который стартует 1 марта в Казани.
Автор: Дмитрий Кузнецов