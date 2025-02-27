Вместо Большунова — темнокожая экзотика. Лыжный чемпионат мира без сильнейших стартовал с поединка Гаити и 61-летнего мальтийца

Выиграл гонку китайский уйгур Уэркайси Куэрбайцзян, но, что самое удивительное, один из гаитянских парней занял пятое место и прошел в основную гонку. Это Стевенсон Савар, но надо признать, что его подход к лыжам очень серьезный. Он уже выступал на чемпионате мира два года назад, судя по соцсетям, тренируется во Франции, ведет страницу всерьез, работает с психологом — короче, просто красавец. А музыка к постам в его соцсетях иногда и вправду напоминает о Бобе Марли. Надо ли говорить, что Гаити — одна из самых бедных стран мира, постоянно раздираемая стихийными бедствиями, запрашивающая гуманитарную помощь у США, и все это чередуется с переворотами и перестрелками.