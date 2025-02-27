Йоханнес Клебо завоевал золото в спринте на чемпионате мира — 2025, Пеллегрино — второй

В финальном забеге спортсмен преодолел дистанцию 1,4 км за 2.45,7. Второе место занял итальянец Федерико Пеллегрино, проигравший лидеру 0,7 секунды. Тройку призёров замкнул представитель Финляндии Лаури Вуоринен (+4,8).
Лыжные гонки. Чемпионат мира — 2025. Тронхейм. Мужчины. Спринт, свободный стиль. Финал:
- Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.45,7.
- Федерико Пеллегрино (Италия) — отставание 0,7
- Лаури Вуоринен (Финляндия) +4,8.
- Жуль Шаппа (Франция) +5,0.
- Михал Новак (Чехия) +6,1.
- Люка Шанава (Франция) +24,0.