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Йоханнес Клебо завоевал золото в спринте на чемпионате мира — 2025, Пеллегрино — второй

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал победителем спринта свободным стилем на домашнем чемпионате мира — 2025 в Тронхейме.

Источник: Чемпионат.com

В финальном забеге спортсмен преодолел дистанцию 1,4 км за 2.45,7. Второе место занял итальянец Федерико Пеллегрино, проигравший лидеру 0,7 секунды. Тройку призёров замкнул представитель Финляндии Лаури Вуоринен (+4,8).

Лыжные гонки. Чемпионат мира — 2025. Тронхейм. Мужчины. Спринт, свободный стиль. Финал:

  1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.45,7.
  2. Федерико Пеллегрино (Италия) — отставание 0,7
  3. Лаури Вуоринен (Финляндия) +4,8.
  4. Жуль Шаппа (Франция) +5,0.
  5. Михал Новак (Чехия) +6,1.
  6. Люка Шанава (Франция) +24,0.