Клебо — 10-кратный чемпион мира. Сопротивление ему оказал только ветеран-итальянец

Сейчас в спринте Клебо непобедим. Ему абсолютно всё равно на рельеф трассы и на качество её подготовки. Он бьёт всех и на «бетоне», и на «каше». Так получилось и на этот раз. Йоханнес выиграл квалификацию, уверенно забрал и четвертьфинал, и полуфинал, а в финале рванул вперёд практически со старта.