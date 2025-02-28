Ступак пропустит чемпионат России

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Олимпийская чемпионка лыжница Юлия Ступак заявила, что пропустит чемпионат России из-за болезни.
Летом 2024 года стало известно, что Ступак вышла из состава сборной России с целью попробовать свои силы вне спорта. В феврале лыжница приехала на сборы в Армению в группу старшего тренера национальной команды Егора Сорина, к которой была прикреплена с марта 2023 года. Специалист заявлял РИА Новости, что спортсменка планирует выступить на чемпионате России.
«Ситуация следующая. Пять дней как я заболела гриппом. Усердное лечение и надежда на старт в спринте. Понятное дело, что я бы не показала какой-то адекватный результат при моей подготовке. Но я хотя бы попробовала. До вчерашнего дня я была уверена, что побегу. Но два тренировочных дня на еще больной организм дали реакцию в виде синусита. Я понимаю, что когда шанса нет, то не нужно биться дальше. Нужно просто отпустить. Что я и делаю. Расстроена ли я? Очень. Но я четко понимаю, что если я иду дальше, то таких моментов может быть много. И к каждому нужно быть готовым морально. Я пропускаю весь чемпионат России, так как болею», — написала Ступак в Telegram-канале.
Ступак 30 лет, она является олимпийской чемпионкой Игр в Пекине 2022 года в эстафете. Также на ее счету три бронзовые медали Олимпиад, две серебряные и одна бронзовая награда чемпионатов мира.
Чемпионат России по лыжным гонкам пройдет с 1 по 9 марта в Казани.