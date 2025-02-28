Ступак пропустит чемпионат России

«Ситуация следующая. Пять дней как я заболела гриппом. Усердное лечение и надежда на старт в спринте. Понятное дело, что я бы не показала какой-то адекватный результат при моей подготовке. Но я хотя бы попробовала. До вчерашнего дня я была уверена, что побегу. Но два тренировочных дня на еще больной организм дали реакцию в виде синусита. Я понимаю, что когда шанса нет, то не нужно биться дальше. Нужно просто отпустить. Что я и делаю. Расстроена ли я? Очень. Но я четко понимаю, что если я иду дальше, то таких моментов может быть много. И к каждому нужно быть готовым морально. Я пропускаю весь чемпионат России, так как болею», — написала Ступак в Telegram-канале.