Терентьева выиграла золото в скиатлоне на чемпионате России

КАЗАНЬ, 1 мар — РИА Новости. Наталья Терентьева завоевала первую золотую медаль чемпионата России по лыжным гонкам 2025 года в Казани, выиграв скиатлон.
Терентьева пробежала дистанцию в 20 км (10 км классическим ходом и 10 свободным) за 54 минуты 20 секунд.
Второе место заняла сестра Терентьевой Дарья Непряева с отставанием в 4,8 секунды, бронзу завоевала Алина Пеклецова (+5,4).
Еще одна олимпийская чемпионка Игр в Пекине Татьяна Сорина, участвовавшая в старте, заняла 17-е место с отставанием в 25 секунд от Терентьевой.
Чемпионат России по лыжным гонкам в Казани завершится 9 марта.