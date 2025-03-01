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Терентьева выиграла золото в скиатлоне на чемпионате России

Лыжница Терентьева выиграла золото в скиатлоне на чемпионате России в Казани.

Источник: Спорт РИА Новости

КАЗАНЬ, 1 мар — РИА Новости. Наталья Терентьева завоевала первую золотую медаль чемпионата России по лыжным гонкам 2025 года в Казани, выиграв скиатлон.

Терентьева пробежала дистанцию в 20 км (10 км классическим ходом и 10 свободным) за 54 минуты 20 секунд.

Второе место заняла сестра Терентьевой Дарья Непряева с отставанием в 4,8 секунды, бронзу завоевала Алина Пеклецова (+5,4).

Еще одна олимпийская чемпионка Игр в Пекине Татьяна Сорина, участвовавшая в старте, заняла 17-е место с отставанием в 25 секунд от Терентьевой.

Чемпионат России по лыжным гонкам в Казани завершится 9 марта.